Il gup del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto l’assoluzione nei confronti di un uomo dalle accuse di lesioni, maltrattamenti, minacce e detenzioni di armi.

La vicenda scaturisce dalla denuncia fatta da una donna nel 2020.

Le accuse, però, non hanno retto in aula e sono state di fatto ritenute non provabili. Da qui l’assoluzione.