Campobello di Licata, Tari: “Ravvedimento operoso”

Al Comune scatta l’operazione “Ravvedimento operoso”. “La nostra amministrazione, con l’intendimento di instaurare un rapporto non vessatorio e di estremo dialogo coi cittadini – suggerisce Pitruzzella -, ha rimandato di un mese l’emissione degli avvisi di accertamento sulla Tari del 2020. Si tratta di un atto dovuto da parte dei nostri uffici, in quanto la scadenza del pagamento della stessa è il 31 dicembre dell’anno di riferimento (in questo caso 2020). In questo mese i cittadini avranno ancora tempo per ravvedersi spontaneamente, risparmiando quasi totalmente le sanzioni (anziché il 30% pagheranno il 4,29%)”.

GIOVANNI BLANDA