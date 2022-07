Contrasto agli incendi, un elicottero della Forestale 24h a Cammarata

Da lunedì 4 luglio, un elicottero del Corpo Forestale stazionerà 24 ore su 24 presso la base in c.da Salaci a Cammarata.

Il mezzo sarà presente fino al prossimo 15 ottobre.

Questo consentirà di tutelare il nostro prezioso patrimonio boschivo, garantendo una più efficiente azione di vigilanza e rapidità d’intervento in caso di necessità. Un obiettivo raggiunto grazie alla sinergia tra il Comune di Cammarata, il Corpo Forestale, l’Assessorato al Territorio ed il consorzio di Bonifica.

“Un ringraziamento particolare a tal proposito va all’Assessore al Territorio Salvatore Cordaro, al Dirigente Generale Salvatore Salerno, al Dirigente Sab Salvatore Di Salvo, al funzionario del Corpo Forestale Gaetano Guarino, al Commissario Salvatore Arcieri, a tutto il distaccamento del Corpo Forestale di Cammarata, al direttore del Consorzio di Bonifica Pieralberto Guarino e sicuramente ai dipendenti del Comune di Cammarata ed in particolare al Capo Area Francesca Nardella, al responsabile del servizio Terramagra Giuseppe, per la celerità con la quale hanno predisposto tutto il necessario per il raggiungimento dell’obiettivo”, dichiara il sindaco Mangiapane.