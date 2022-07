Lascia il compagno e lui la picchia, misura cautelare per stalker

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal gip di Siracusa, nei confronti di un cinquantenne siracusano.

L’uomo è accusato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate perpetrate nei confronti dell’ex convivente, una donna di 38 anni, originaria del Sudamerica.

La misura prevede l’obbligo del 50enne a mantenere una distanza dalla donna di almeno 300 metri e di non comunicare con la stessa in alcun modo. Il provvedimento si è reso necessario per porre un argine alle condotte

persecutorie poste dall’uomo, aggravate da pesanti minacce ed aggressioni, dopo che l’ex fidanzata decideva di interrompere la loro relazione.