Abbandono dei rifiuti, il Comune di Agrigento noleggia cartelli stradali con fotocamera mobile

Il Comune di Agrigento ha noleggiato 50 cartelli di segnaletica stradale: 15 saranno equipaggiati con fotocamera mobile che esegue una sequenza di 60 foto jpg in meno di 1 minuto se rileva un movimento e legge targhe di giorno e di notte anche in abbagliamento con veicolo fermo. I cartelli e le fotocamere saranno installate e periodicamente spostate e manutenute, dalla ditta aggiudicataria.

Progettato appositamente per la lotta contro l’abbandono improprio dei rifiuti e contro le discariche abusive, è capace di leggere le targhe dei veicoli fermi in qualunque situazione. La fotocamera mobile funziona con batterie ricaricabili, ha vari optional, tra cui un sistema GPS.

Il servizio prevede il noleggio e la gestione completa di 50 cartelli: 15 AFC Fotocamere Controllo Ambientale + 35 cartelli identici alle AFC ed è stato effettuato attraverso il mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa)