Due morti alle Egadi, dopo escursionista anche sub

Il primo week-end di luglio, nella Sicilia piena di turisti, due vacanzieri muoiono nelle Egadi: A.M., un cinquantasettenne di Sorisole, nel Bergamasco, un habitué di Marettimo, trovato morto due giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta venerdì; un romano residente a Latina, 52 anni, colto da un malore mentre si trovava al largo di Favignana per un’immersione guidata, insieme a due amici, ricoverati nella camera iperbarica dell’isola ma non in pericolo di vita.

L’escursionista, arrivato da solo a Marettimo, l’isola dell’arcipelago che dista di più dalla costa trapanese, aveva fatto perdere le tracce di sè due giorni fa. Il proprietario del b&b dove abitualmente alloggiava, allarmato dalla prolungata assenza, ha dato l’allarme e sono così cominciate le ricerche. Poche ore dopo l’altro allarme, stavolta a Favignana, dove una motovedetta della Guardia costiera è intervenuta per soccorrere un sub privo di sensi, dopo un’immersione, portandolo a terra. Ma ogni tentativo di rianimare l’uomo, da parte dei sanitari del 118, è stato inutile. La salma è stata trasferita all’obitorio all’ospedale di Trapani, mentre i due amici che si erano immersi con il cinquantaduenne, sono ricoverati in camera iperbarica.