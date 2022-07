Favara, a fuoco l’auto di un impiegato comunale

Notte di fuoco a Favara. A bruciare un’automobile di proprietà di un quarantacinquenne, dipendente comunale di Favara. La vettura andata a fuoco è una Ford Fiesta, che si trovav posteggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario, una traversa del viale Pietro Nenni.

Lanciato l’allarme sul posto per domare le fiamme si sono recati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che, dopo aver spento le fiamme, hanno eseguito un sopralluogo per accertare le cause del rogo. Non sarebbero stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti, né altri inneschi.

Sul rogo indagano i Carabinieri della locale tenenza.