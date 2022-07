San Leone, danneggia auto dopo aver litigato con la fidanzata: denunciato

Litiga con la fidanzata e, in evidente stato di agitazione, prende di mira alcune automobili danneggiandole. E’ successo nel pomeriggio di ieri lungo il Viale delle Dune, nel quartiere balneare di San Leone. Il giovane agrigentino, secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto un diverbio con la fidanzata e in preda all’ira ha ben pensato di accanirsi contro alcune vetture parcheggiate nei pressi di un locale della movida. Poi un tentativo di fuga a bordo di un’auto con altri amici che però è stato immediatamente spento sul nascere dall’intervento degli agenti delle Volanti della Questura di Agrigento. I poliziotti lo hanno bloccato, dopo un brevissimo inseguimento, nei pressi delle Dune. Per lui è scattata la denuncia.

