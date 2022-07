Vigili del Fuoco feriti, interviene il MP nazionale

Sembra quasi che questi episodi non facciano più cronaca, la vita di tre operatori della sicurezza, Vigili del Fuoco, messa a repentaglio per incuria e per la latitanza degli Uffici preposti alla cura e alla pulizia dei terreni, siano essi privati che pubblici, nell’espletamento del proprio dovere.

Siamo solo all’inizio dell’estate e i nostri colleghi, sottolinea Alletto, Segretario Generale Nazionale di M.P., si trovano ad affrontare centinaia di incendi autonomi, pochi, provocati, tanti, nell’indifferenza complessiva della società civile e delle Istituzioni preposte che, nei tempi e nei modi previsti dalla norma devono vigilare facendo effettuare la pulizia dei terreni pubblici e obbligare i proprietari dei terreni privati a metterli in sicurezza.

Occorre essere intransigenti con coloro che creano tali condizioni di pericolo.

Ciò che è successo ieri poteva trasformarsi in strage, fortunatamente non lo è stato, questo deve mettere in allarme gli organi che devono effettuare la corretta vigilanza preventiva.

La nostra più totale vicinanza e solidarietà ai nostri tre colleghi vigili del fuco rimasti feriti nei pressi di Favara, cittadina limitrofa ad Agrigento, ai quali auguriamo una pronta e totale guarigione.

loading..