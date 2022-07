Anche AUSER aderisce al Sit In di solidarietà alla Coop Livatino a Naro

L’AUSER AGRIGENTO aderisce e sarà presente alla manifestazione indetta dal “cartello sociale” (CGIL CISL UIL Pastorale Sociale Arcidiocesi Agrigento) e da Legacoop Sicilia e Confcooperative Agrigento hanno indetto per domani, 5 luglio alle 10, perché contro la mafia occorre fare fronte comune ed occorre una risposta corale.

Come AUSER non possiamo che essere vicini ed esprimere la nostra totale ed incondizionata solidarietà ai soci ed ai lavoratori della cooperativa Rosario Livatino che, da anni, in un appezzamento sequestrato alla mafia, cercano di portare avanti un impresa pulita e libera dal condizionamento mafioso.

Non è la prima volta che si è in presenza di atti criminosi contro questo vero avamposto di lotta alla mafia, ci auguriamo che le Istituzioni possano presto assicurare alla giustizia gli autori di questi gesti criminali ma, soprattutto, impediscano che si possano ripetere.

I beni confiscati alla mafia, come abbiamo ribadito nei giorni scorsi a Palermo in una iniziativa AUSER sul tema, possono e debbono concretamente segnare il momento della restituzione alla collettività della ricchezza sottratta dalla mafia ai cittadini.

Essi possono diventare aziende sane, ma anche servizi e spazi per la socialità, una ricchezza che dai mafiosi deve ritornare ai cittadini.

