Campobello di Licata, Lions: raccolta occhiali usati

Si è concluso, per l’anno sociale 2021/2022, la raccolta degli occhiali usati operata dal Lions Club Ravanusa Campobello, Presidente Dott. Giuseppe Caci. Gli occhiali raccolti presso l’Ottica Barbera di Ravanusa e Le Coccole di Lina Ferrera di Campobello di Licata saranno inviate al Centro Riciclaggio Occhiali Lions (LERC) per essere esaminati in modo da stabilire il loro potenziale utilizzo e la successiva distribuzione nel corso di missioni ottiche nel mondo.

Giovanni Blanda

