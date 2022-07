Canicattì, dopo alcuni disagi riapre il reparto di chirurgia

Torna pienamente operativo il reparto di chirurgia dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Dopo alcuni disagi registratisi nelle scorse settimane, dovuti soprattutto alla carenza di personale medico, il reparto ha riaperto i battenti. Quattro i medici che negli scorsi giorni si erano assentati: uno poiché positivo al covid e altri tre per malattia.

L’Asp di Agrigento, anche per tutelarsi, ha deciso di vederci chiaro disponendo alcuni controlli. Un problema, quello della carenza del personale sanitario, che affligge non soltanto l’ospedale di Canicattì ma più in generale quasi tutti i nosocomi siciliani.