Emergenza incendi: Palmeri “Da Musumeci solo vuote promesse. Dia notizie certe su prevenzione”

“Ancora una volta, la cronaca di un disastro annunciato e di tanti

“l’avevo detto” contrapposti alle vuote promesse e alle roboanti

dichiarazioni del Presidente Musumeci e dei suoi assessori.

Avevamo detto, come l’avevano detto gli stessi funzionari della

Forestale, che i droni acquistati dalla Regione sono del tutto inutili

a fronteggiare gli incendi, perché inadeguati tecnicamente.

Avevamo detto, come lo avevano detto i sindacati dei lavoratori

forestali, che la campagna di prevenzione è in assoluto ritardo,

soprattutto rispetto ad un cambio delle condizioni meteorologiche che

sempre più vedono ondate di caldo precoci a maggio e giugno.

Dal Presidente della Regione non siamo più disposti a sentire scaricabarile.

Oggi chiediamo che finalmente il Governo faccia chiarezza con

informazioni precise e non vuote promesse: a che punto sono le

interlocuzioni con il Governo nazionale per dotarsi di tecnologie e

mezzi idonei, tipo i droni militari per poter monitorare realmente il

territorio ed eventuali azioni criminali a suo danno, come lo sono gli

incendi? Quale è il piano di intervento e quale quello per l’utilizzo

ottimale del personale per intervenire con interventi preventivi?”

Lo dichiara Valentina Palmeri, deputata regionale di Europa Verde