Favara, entra in funzione l’eco compattatore per i rifiuti

Dopo un anno e mezzo, tra burocrazia, tecnicismi e sabotaggi a Favara entra in funzione il primo eco compattatore per i rifiuti. A darne nota è Giuseppe Bennica, ex assessore della giunta Alba.

“Ho lavorato al progetto come assessore all’ambiente e come tecnico per mettere in moto questa macchina.L’abbiamo voluto nella nostra amministrazione e dopo non pochi impedimenti, questo sogno personale matura nella mia città”, dichiara Bennica.

I cittadini hanno adesso la possibilità di inserire le bottiglie di plastica e flaconi e ricevere uno scontrino che potranno spendere nei supermercati Familia e Centesimo di Favara.

“Oggi la differenziata quella “strana cosa” che tanti inizialmente detestavano, è routine quotidiana dei cittadini virtuosi. Oggi la possibilità di riciclare l’olio vegetale esausto, nelle colonnine che sono state impiantate in città, evitano in mare, migliaia di litri di olio inquinante.Non è stato facile perseguire questa strada della sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, conclude Bennica, ma sapevamo che i risultati sarebbero arrivati a medio lungo termine”.