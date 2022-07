I primi calci sono sempre i più importanti

Se al giorno d’oggi andate sui social o semplicemente vi fate un giro in rete noterete come sia effettivamente facile reperire tutti i maggiori consigli, suggerimenti e risorse utili per le scommesse sportive online, le ultime notizie sul calciomercato, l’andamento in classifica della propria squadra del cuore e persino gli ultimi gossip sui vari calciatori.

Ma in rete è sempre possibile trovare video o altro di elementi sportivi quasi più importanti di quelli attuali, ovvero i campioni di domani. Giovani promesse del calcio che, tra fango, sudore e ginocchia sbucciate, continuano imperterriti ad inseguire il pallone ed il sogno di entrare in una grande squadra di Serie A e girare il mondo facendo ciò che più amano.

Però, per il momento, sono ancora “confinati” fra le partitelle con gli amici o con le piccole squadre della città di provenienza, ma bisogna pur partire da qualche parte non siete d’accordo anche voi? Questi primi calci, sia che vengano dati su un campetto scassato che su un piccolo stadio di provincia, sono solo l’inizio di qualcosa di più grande.

La tenacia, il talento puro, l’allenamento costante ed anche un pizzico di fortuna, che comunque non guasta mai, saranno il punto di partenza per approdare in Serie D o C e, una volta giunti lì, partire alla volta della tanto agognata Serie A per scalare le classifiche e magari essere notati dagli “osservatori” delle squadre più importanti.

Poi non mancano le occasioni più ludiche o ricreative dove, con gli amici di sempre, si va allo stadio a vedere la propria squadra del cuore, ci si scambia le figurine dei calciatori, si fanno le aste del Fantacalcio oppure ci si dà battaglia sui campi da gioco virtuali con interminabili sessioni di FIFA o di Pro Evolution Soccer (altresì meglio noto semplicemente come PES).

Se poi ci si fa caso, questo è un vero e proprio “percorso di crescita sportivo” che parte dai pulcini di qualsiasi sport, dal nuoto fino alla scherma passando anche per la pallavolo o il basket, e che accompagna indistintamente sia giocatori che giocatrici. Ma perché sono così importanti questi primi calci al pallone?

Ovviamente abbiamo preso questo esempio perché il calcio, ovviamente, è uno degli sport più seguiti sia in Italia che in Europa e che, di solito, mette d’accordo un po’ tutti se si è in numeri pari e si ha un pallone per le mani, anzi, tra i piedi.

Praticando uno sport si miglioreranno la coordinazione, la salute fisica ed anche le capacità tattiche in campo, ma soprattutto si acquisirà uno spirito di squadra, o di gruppo, tale che farà sentire i giovani calciatori parte di qualcosa di grande e che li spingerà a dare sempre il massimo.

Avranno voglia di osare, di trovare i propri limito per superarli, di impegnarsi e di migliorarsi costantemente. Tutte cose che, prima o poi, nella vita servono sempre soprattutto quando si arriva all’età adulta e si finisce sempre per ripensare a quando si era più piccoli e spensierati. Chissà se accanto a voi, in questo momento, c’è già il prossimo Messi o Ronaldo!