Licata, parametri conformi acqua erogata rete comunale: revocata ordinanza

Sulla scorta della relazione dell’A.S.P. 1 di Agrigento, Ufficio Igiene Pubblica del Distretto di Licata è revocata l’ordinanza sindacale n. 60 del 25 giugno con la quale si inibiva temporaneamente l’utilizzo per uso potabile dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale. A renderlo noto alla cittadinanza, con ordinanza n. 64 del 4 luglio 2022, è il Vicesindaco Antonio Montana. A seguito dei rapporti di prova pervenuti presso l’Ufficio di Igiene Pubblica, riguardanti i campioni prelevati dall’Ente Gestore AICA in ingresso e in uscita dai serbatoi comunali Sant’Angelo e Safarello, l’acqua erogata dalla rete idrica comunale risulta nuovamente conforme agli standard previsti dalla vigente normativa in materia

loading..