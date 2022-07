Licata, scontro tra un autobus e un autocarro: due feriti

Scontro tra un autocarro ed un autobus in corso Umberto a Licata.

All’incrocio con la via Giarretta, per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si scontrati, ma fortunatamente, nessuno dei due andava veloce, perciò l’urto è stato lieve.

Nell’impatto sono rimasti feriti padre e figlia che si trovavano sull’autobus, che sono stati trasportati presso l’ospedale San Giacomo D’Altopasso dagli operatori del 118; Sul posto anche i Carabinieri della sezione Radiomobile per accertare la dinamica dell’incidente.