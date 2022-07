Università di Palermo e Agenzia delle Entrate insieme per formazione e promozione della legalità

L’Università degli Studi di Palermo e l’Agenzia delle Entrate rinnovano e consolidano la pluriennale collaborazione in materia di formazione specialistica del personale e degli studenti in un contesto di promozione diffusa della cultura della legalità fiscale.

Definire opportunità di sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche del personale dei due Enti e agevolare le scelte professionali degli studenti UniPa attraverso l’applicazione di quanto appreso teoricamente in contesti operativi e di lavoro. Realizzare un raccordo stabile tra il mondo accademico e la realtà operativa dell’Agenzia, favorendo la connessione tra ricerca scientifica/applicata ed esigenze pubbliche e lo scambio di esperienze, anche in un’ottica di miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività. Sono questi i principali obiettivi dell’intesa firmata da Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, e Margherita Maria Calabrò, Direttrice Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate.

“Con questa convenzione – ha commentato il Rettore Midiri – si rinnova e rafforza una importante e strategica collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, avviata da circa quindici anni, e che ha già portato alla realizzazione di significative sinergie in un settore particolarmente delicato per l’economia del nostro Paese. Ciò in piena sintonia con il potenziamento delle attività di Terza Missione dell’Ateneo”.

Il Delegato del Rettore ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, Angelo Cuva, ha evidenziato la particolare importanza della costante collaborazione tra le due Istituzioni nella fondamentale attività di formazione dei giovani alla cultura della contribuzione fiscale che costituisce la base indispensabile per la vita e lo sviluppo di ogni collettività.

Il protocollo include la possibilità per gli studenti UniPa di svolgere tirocini curriculari negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e il riconoscimento di crediti formativi a favore del personale dell’Agenzia. In continuità con le attività precedentemente svolte, inoltre, è prevista l’organizzazione di convegni su temi di interesse comune e la realizzazione di giornate informative, curate da funzionari dell’Agenzia, presso l’Ateneo di Palermo, per promuovere e diffondere la cultura contributiva-fiscale.

