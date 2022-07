Violenta aggressione ai danni di un parroco, prosciolti sei imputati

Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. E’ quanto stabilito dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Sabrina Bazzano, nei confronti dei sei imputati nel processo scaturito dalla violenta aggressione ai danni del parroco don Mario Sorce avvenuta nel 2014 nei pressi della chiesa del Quadrivio Spinasanta. I fatti risalgono al febbraio 2014 quando il prete, secondo l’accusa, intervenne per sedare una rissa scoppiata all’interno di un bar vicino alla parrocchia finendo per essere coinvolto e picchiato.

loading..