Agrigento, rissa tra immigrati con bottiglie di vetro: indagini in corso

Una violenta rissa tra immigrati è scoppiata nel pomeriggio di domenica tra la scalinata di via Pirandello e piazza Stazione, nel cuore di Agrigento.

Diverse le persone coinvolte che, per motivi ancora sconosciuti, sono passati dalle parole ai fatti. Calci, pugni, spintoni e anche l’utilizzo di bottiglie di vetro come armi.

Uno dei protagonisti della zuffa ha letteralmente spaccato un’intera bottiglia in faccia al rivale. Sul posto, dopo l’allarme di alcuni passanti, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Indagini in corso per risalire all’identità dei responsabili.