Assistenza alunni disabili, oltre 1 milione di euro nell’agrigentino

Arrivano dalla Regione Siciliana quasi 16 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali per garantire, sino a fine anno, l’assistenza agli alunni disabili.

Il dipartimento regionale della Famiglia ha emanato un decreto con cui vengono destinati 15 milioni e 921 mila euro agli enti locali territoriali per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ed evitare interruzioni di servizi pubblici essenziali, assicurando così la copertura dell’assistenza durante gli esami di Stato 2022 e risorse per i mesi da settembre a dicembre del nuovo anno scolastico 2022-23. “Manteniamo fede – dice l’assessore regionale alla Famiglia Antonio Scavone – all’impegno di garantire la nostra presenza e il nostro sostegno alle persone con disabilità e ai loro familiari. Questo atto amministrativo è il segno tangibile delle risorse messe in campo dal governo Musumeci per i cittadini siciliani che necessitano di non essere lasciati soli”.

Le somme sono state ripartite sulla base del numero degli alunni disabili assistiti nell’anno scolastico che si sta concludendo. Alla Città metropolitana di Palermo (1.090 alunni con disabilità) sono stati assegnati 5 milioni 117 mila euro; alla Città metropolitana di Catania (670) 3 milioni 145 mila euro; alla Città metropolitana di Messina (410) 1 milione 925 mila euro. Al Libero consorzio di Agrigento (226) andranno 1 milione 61 mila euro; a Caltanissetta (164) 770 mila euro; a Enna (101) 474 mila euro; a Ragusa (197) 924 mila euro; a Siracusa (270) 1 milione 267 mila euro; a Trapani (263) 1 milione 234 mila euro.