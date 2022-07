Canicattì, 39enne condannata per il tentato omicidio dell’ex compagna

Sette anni e sei mesi di reclusione per aver tentato di uccidere a coltellate l’ex compagna al culmine di una violenta lite. Un anno e tre mesi di reclusione anche alla vittima, per favoreggiamento, non avendo mai fatto il nome dell’aggressore – anzi – affermando sempre di essere rimasta ferita in una rissa con sconosciuti.

Si chiude con due condanne, a distanza di 7 anni dai fatti contestati.

Alla prima è stata inflitta una condanna a 7 anni e 6 mesi (l’accusa ne chiedeva 9) mentre alla seconda 1 anno e 3 mesi. Così hanno deciso i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Pinto.