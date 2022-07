Cuccioli abbandonati: uno salvato dai Carabinieri e tre da una volontaria

Durante un controllo del territorio i Carabinieri a Montevago hanno salvato un cucciolo abbandonato ridotto in condizioni pietose.

I militari dell’arma hanno chiamato il rifugio “Oasi Ohana” e adesso il cucciolo si trova in quarantena presso il rifugio.

“Lo faremo visitare già nel pomeriggio dal veterinaio, qui non abbiamo posto. Periodo nero. Ma proviamo sempre a salvare una vita intanto, poi si vedrà. Girarsi dall’altra parte non ci riuscirà mai”, scrivono in una nota i volontari.

Nella drammaticità della situazione sembrava quasi una buona notizia ma purtroppo le cose non sono andate bene perché in un altro punto di Montevago una delle volontarie, Rosanna ha avvistato altre tre cuccioli, uguali al primo, messi male come il primo e al 99,99% fratelli del primo.

“Qualche mente malata, oltre che criminale, li ha lasciati in punti diversi del paese e loro rincorrevano le auto rischiando di farsi uccidere. Rosanna li ha portati in Oasi, in isolamento insieme al primo recuperato, e come lui sono messi male, scheletrici e pieni di zecche. Siamo disperati, incazzati, allibiti”, continuano i volontari sui social.