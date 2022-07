Famiglie senza casa, fondi del PNRR per 15 alloggi a Siracusa

Ci saranno fondi del PNRR per l’emergenza alloggi a Siracusa. Ne danno notizia i rappresentanti di Sicet Cisl, Sunia Cgil e Uniat Uil, rispettivamente Paolo Gallo, Salvatore Zanghí e Nuccio Greco, che nelle ore scorse hanno incontrato l’assessore alle Politiche sociali di Siracusa, Conci Carbone e la presidente dello Iacp, Marilisa Mancarella.

Secondo quanto sostenuto dai sindacati, grazie ad un programma della Caritas con la Fondazione “Massimiliano Kolbe” il finanziamento sarà destinato alla ristrutturazione di un immobile nel quartiere della Borgata, nel quale verranno realizzati 15 appartamenti per alloggi provvisori per altrettante famiglie per un anno.

“Ci sarà una graduatoria comunale e tutto – spiegano i sindacalisti – ciò sarà importante anche per una questione di riqualificazione sociale; i bambini di queste famiglie, inoltre, saranno seguiti anche nell’ottica di un percorso educativo e scolastico. Bisogna dire, dunque, che Comune, Iacp e sindacato stanno facendo squadra”.

Il censimento

“Noi cercheremo di fare attenzione sul censimento delle case, fra quelle vuote e dunque disponibili, in modo da poter essere assegnate perché purtroppo il livello di povertà è sempre alto. Restiamo in allerta, in definitiva, perché ci attendiamo che in autunno, quando ci saranno gli effetti della crisi a causa di tutti i rincari, le famiglie avranno sempre maggiore necessità” aggiungono i rappresentanti di Sicet Cisl, Sunia Cgil e Uniat Uil Paolo Gallo, Salvatore Zanghí e Nuccio Greco

Crollo degli affitti e gli sfratti

Per i rappresentanti di Sicet, Sunia e Uniat la situazione è aggravata da una scarsa disponibilità di affitti A tutto questo si aggiunge anche il problema degli sfratti. “Abbiamo ribadito, trovando effettiva disponibilità, della necessità di effettuare un rapido censimento delle case che potranno essere adibite verso le famiglie in difficoltà” spiegano i rappresentanti di Sicet Cisl, Sunia Cgil e Uniat Uil Paolo Gallo, Salvatore Zanghí e Nuccio Greco