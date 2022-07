Gal in Sicilia, 16 milioni di euro per le imprese in crisi da covid19

Ancora fondi per la crisi determinata dal covid19. Sono 4.864 le imprese appartenenti ai 17 Gal, i gruppi di azione locale siciliani, che riceveranno un contributo a fondo perduto nell’ambito del BonuSicilia Clld. La misura massima è di 5mila euro per ciascuna impresa richiedente nell’ambito della strategia del Po Fesr 2014-2020 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Ccovid19” per un totale di 16,4 milioni erogati dalla Regione Siciliana.

Il dipartimento regionale delle Attività Produttive ha determinato il contributo unitario concedibile per ciascun Gal sulla base del rapporto tra la dotazione finanziaria messa a bando complessivamente per 20,4 milioni di euro e le domande da parte delle microimprese artigiane, commerciali ed industriali ricadenti nei territori dei Gal presentate e ritenute valide.

“A ventidue giorni dalla chiusura dello sportello – sottolinea l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano – abbiamo determinato il contributo unitario concedibile per ciascun Gal e approvato l’elenco delle imprese alle quali è stato concesso il contributo. Entro la metà di luglio contiamo di iniziare i pagamenti per far giungere nel più breve tempo possibile queste risorse finanziarie che erano state destinate ai Gal”.

Quali Gal finanziati

L’azione, denominata BonuSicilia Clld (Community led local development), prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi aventi sede legale o operativa nei territori dei Gal: Golfo di Castellammare, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca, Terre dell’Etna e dell’Alcantara, Terre di Aci, Eloro, Terre del Nisseno, Madonie, Metropoli Est, Etna, Etna Sud, Natiblei, Taormina – Peloritani, Valli del Golfo e Valle del Belice.

Sempre la Regione in queste ore ha pubblicato l’elenco definitivo delle imprese agricole danneggiate dall’emergenza covid19 nel periodo del lockdown compreso tra il 12 marzo e il successivo 4 maggio 2020 ammesse al finanziamento regionale. Sono in tutto 1.380 le imprese che riceveranno il contributo economico per un importo variabile fino ad un massimo di 15 mila euro per un totale di 10,8 milioni di euro da erogare, a valere sulla ‘Legge di stabilità regionale 2020-2022’ approvata dall’Assemblea regionale siciliana.