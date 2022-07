Naro, il sit in di solidarietà per la coop Livatino

Due roghi a distanza di pochi giorni hanno danneggiato le coltivazioni di un terreno confiscato alla mafia, gestito dalla Cooperativa “Le terre di Rosario Livatino”.

Oggi il Cartello sociale,formato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e Curia, la lega della cooperative siciliane, i sindaci della provincia di Agrigento con in testa Mariagrazia Brandara sindaco di Naro, sono scesi in contrada Gibbesi per lanciare tutti insieme un messaggio chiaro a chi pensa che la violenza possa prevaricare sulla sana società civile.

“Siamo soddisfatti della presenza di tutti oggi e queste ci rende orgogliosi, dice il presidente della cooperativa Giovanni Lo Iacono. Siamo fiduciosi, lo Stato ‘è e lavora, noi come cooperativa sociale svolgiamo il nostro compito, dando la possibilità ai soggetti svantaggiati di lavorare, il nostro rammarico è quello di non portare garantire a termine quello che facciamo”.

“Vicinanza a chi da anni, con caparbietà e spirito di sacrificio, lavora per rendere produttivi dei beni confiscati alla mafia”, dichiara il sindaco di Naro Brandara. Ci stiamo facendo promotori insieme a tutti gli altri sindaci della provincia di promuovere un documento unitario che chieda una modifica delle misure oggi previste a sostegno delle aziende che gestiscono beni confiscati, garantendo ad esempio il pagamento delle spese per le polizze assicurative ad esempio e raccolto. Allo stesso modo chiederemo che siano messi a disposizione dei comuni auto, trattori e altri mezzi che possano essere spesi a beneficio delle comunità amministrate”.



“La partecipazione del Siulp Agrigento alla manifestazione odierna “sit in di solidarietà alla cooperativa Livatino – Libera Terra”, unitamente agli amici del SI.NA.FI, sindacato della GdF, conferma l’impegno del nostro Sindacato al fine di contrastare e sconfiggere il potere della mafia, in ogni ambito, sul territorio”.

Lo ha dichiarato si Segretario Generale Provinciale del S.I.U.L.P Agrigento, Salvo Alonge.

“È necessario – ha proseguito Alonge – continuare a combattere “la guerra dei giusti” per la difesa della democrazia e per il contrasto ai poteri mafiosi, ma soprattutto per rendere onore alla memoria di quanti sono caduti per mano della mafia”.