Realmonte, il Comune si mobilita per la pulizia di Punta Grande

E’ stato effettuato nei giorni scorsi, un sopralluogo congiunto tra il Comune di Realmonte ed i funzionari di Autorità di bacino sul litorale di Punta Grande, in prossimità della foce del torrente Mulè. L’ amministrazione comunale, dopo il sopralluogo, ha chiesto di essere autorizzata a rimuovere i detriti, atteso che la competenza sull’arenile non è del Comune,ciò, per ripulire l’area nel più breve tempo possibile, in conformità alla normativa vigente.

“ Ci siamo subito attivati- spiega il sindaco Sabrina Lattuca- dopo aver ricevuto la segnalazione di materiale presente sulla spiaggia, ho chiesto un intervento immediato ai vigili urbani che congiuntamente ai tecnici comunali, hanno dapprima effettuato il sopralluogo e, dopo aver accettato la presunta causa, hanno inoltrato agli Enti preposti una richiesta di intervento urgente, che ha determinato, in poco tempo, l’ispezione effettuata dall’Autorità di Bacino. La rimozione sarà effettuata previo nulla osta da parte del dipartimento Territorio e Ambiente”.