Canicattì, furto in uno studio di ingegneria

Furto a Canicattì in uno studio di ingegneria di proprietà di un 49enne del luogo.

Ad entrare in azione, nelle ore pomeridiane, un malvivente solitario, che è riuscito a rubare una macchina fotografica digitale, un borsello e una foratrice per fogli.

Il ladro non sapeva però che s’era innescato l’allarme collegato con il telefono cellulare del titolare che si è accorto del ladro ed ha subito fatto scattare l’allarme. Giunto sul posto insieme agli uomini del commissariato di Polizia del ladro non c’era traccia.

Avviate le indagini da parte dei poliziotti che tramite le immagini di video sorveglianza cercheranno di risalire all’autore del furto.