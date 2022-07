Moto contro palo della luce: morto 18enne

Un ragazzo di 18 anni, Federico Cicero, è morto in un incidente con la sua la moto Messina. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione, in via Bartolomeo Colleone morendo per le ferite riportate.

Sul posto gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi di rito.