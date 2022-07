L’Ars vuole stabilizzare i portaborse, verso il bando di concorso

L’Assemblea Regionale Siciliana si appresta ad assumere i portaborse. Alla fine gli uffici dell’Ars si sono arresi: troppo difficile calcolare il numero di contrattisti, collaboratori vari e portaborse che possono ambire alla stabilizzazione avviata con una norma della Finanziaria approvata nell’ultima notte di votazioni.

a nata come un’assunzione per chiamata diretta dei collaboratori più fedeli ai deputati di primo piano si è trasformata in un concorso che metterà in palio 12 posti da precario-stabilizzato. Così ha deciso il consiglio di presidenza dopo un mese e mezzo di riflessione sulla norma presentata dai membri dello stesso consiglio di presidenza ed emendata in aula dal Pd con Antonello Cracolici.

Così l’Ars tornerà ad assumere dopo i concorsi del 2021. L’ultimo il maxi concorso dell’Ars per assistente parlamentare. Una delle selezioni più attese fra quelle che erano state deliberate alla fine dell’estate 2019. Erano 23 i posti in palio e il titolo di studio richiesto era il diploma di scuola media. Il bando era stato messo a punto dal presidente dell’Ars Gianfranco Micciché e richiedeva il diploma di scuola media. Il bando inoltre riporta anche un limite di età molto basso: 41 anni.

I precedenti concorsi

Nel 2019 lAssemblea Regionale Siciliana aveva bandito un concorso per 8 posti di segretario parlamentare di prima fascia, con mansioni di segretario di amministrazione. Nel 2018 un concorso, per titoli ed esami, a 11 posti di consigliere parlamentare di professionalità generale.