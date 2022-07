Licata, scontro tra due scooter: feriti e intervento elisoccorso

Violento scontro in viale Martiri della Libertà, in zona Playa a Licata. L’impatto, per cause ancora in corso di accertamento, è stato tra due scooter uno dei quali di Poste Italiane.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118 è atterrato un elisoccorso, uno dei due centauri avrebbe riportato ferite ad un arto inferiore.Sul posto la polizia municipale per i rilievi del sinistro.