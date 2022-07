Palma di Montechiaro, accusata di occupazione di un’immobile dello IACP: assolta donna

Il Giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Agata Genna, ha assolto una donna, da anni residente a Palma di Montechiaro, accusata di avere occupato abusivamente un appartamento dello IACP sito in via Togliatti.

Il 15 maggio 2021 gli agenti della Municipale, a seguito di una segnalazione, constatavano la porta d’ingresso forzata e la presenza all’interno dell’abitazione dell’imputata e dei tre figli.

Il processo veniva celebrato nelle forme del giudizio abbreviato e, dopo l’esame dell’imputata, il Giudice emetteva sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Angelo Asaro, è riuscita a dimostrare la sussistenza dello stato di necessità.