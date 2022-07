Comprano piscine da giardino online ma era una truffa

Hanno comprato delle piscine modulari fuori terra, per posizionarle in giardino, ma sono caduti nella “rete” di truffatori. Dopo avere pagato 1.000 euro ciascuno, le piscine non sono mai arrivate.

Vittime due agrigentini che dopo aver cercato di contattare i venditori, si sono rivolti alla Polizia formalizzando una denuncia di truffa a carico di ignoti. Gli agenti della polizia Postale di Agrigento si stanno occupando dell’attività investigativa per provare ad identificare gli autori della truffa delle piscine.