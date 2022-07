Dalla lontana California a Campobello di Licata, terra natia e degli avi. Al Comune agrigentino, incontro di una famiglia di discendenti campobellesi. La signora Barbara Nocera, alla veneranda età – ma donna pimpante – di 93 anni, ha deciso di fare vedere ai propri figli e ai nipoti, dove sono nati i suoi genitori. L’amministrazione comunale, in primis il neo sindaco Antonio Pitruzzella e alcuni amministratori, li hanno accolti donando alla signora una copia dell’atto di nascita della madre (del 1900) e un po’ di terra di Campobello. Il sindaco: “un gesto simbolico, per darle la possibilità di portare sempre con sé un pezzo della propria terra. È stato un momento emozionante per loro, ma soprattutto per noi”.

Giovani Blanda