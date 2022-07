Pnrr, Sodano: “Bocciato ordine del giorno su completamento ss189”

“Chiedo ai colleghi Parlamentari di stabilire insieme l’ordine di priorità per le opere da realizzare in Sicilia con i 204 miliardi del PNRR. È assurdo, ma compatti, seguendo le miopi indicazioni del Governo Draghi, i componenti di Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Forza Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, Insieme per il Futuro e Italia Viva bocciano il mio ODG sul completamento dell’Agrigento-Palermo. Avevo chiesto di rendere la SS189 prioritaria rispetto alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Senza parole.” Così in una nota il deputato Michele Sodano.