Scontro frontale tra auto alla Valle dei Templi: due feriti

E’ di due feriti il bilancio di un pauroso incidente avvenuto lungo la Passeggiata Archeologica, nei pressi della Valle dei Templi di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Citroen C1 e una Volskagen Polo.

Feriti i due conducenti, un sessantenne del posto e un giovane. Entrambi sono stati trasferiti in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso. Ad avere la peggio è stato il più giovane dei coinvolti che sarebbe in codice rosso mentre meno preoccupanti, secondo quanto ricostruito, le condizioni del sessantenne.