Servizi alunni con disabilità, avviso pubblico per iscrizioni registro provinciale enti

E’ stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Libero Consorzio comunale di Agrigento, l’avviso pubblico per nuove iscrizioni nel Registro provinciale degli enti, già iscritti agli albi regionali speciali, per lo svolgimento dei servizi specialistici e del trasporto in favore degli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023.

L’aggiornamento del registro, è finalizzato ad individuare nuovi ed ulteriori enti del terzo settore per lo svolgimento dei servizi specialistici e del trasporto in favore degli alunni con disabilità inscritti nelle scuole secondarie di II grado della provincia di Agrigento, secondo il sistema cosiddetto dell’accreditamento libero.

L’avviso pubblico, con i relativi allegati, può essere scaricato dal sito ufficiale del Libero consorzio comunale di Agrigento all’indirizzo www.provincia.agrigento.it o può essere ritirato in copia presso gli uffici del Settore Politiche attive del lavoro e dell’Istruzione,Solidarietà Sociale, Trasporti, R.P.D., Provveditorato,URP via Esseneto n. 66 Agrigento.