Ad Agrigento la prima edizione di “Hymera Comics & Games”

E’ la prima volta che il gruppo “We are Comics” arriva nella città dei templi. Da Sciacca un team di appassionati, di cultori del mondo del fumetto e di tutto ciò che ruota al mondo fantasy: dai supereroi ai videogame tematici fino ad arrivare ai Cosplayer. Ed ancora i giochi di ruolo e l’intrattenimento che coinvolge ogni genere di pubblico trasportandolo in un mondo parallelo dove tutto diventa possibile.

Tutto questo ed altro ancora costituisce l’essenza della prima edizione di “Hymera Comics & Games” in programma il 10 e 11 settembre al Palacongressi di Agrigento (Viale Leonardo Sciascia, Villaggio Mosè).

Saranno due giornate all’insegna del divertimento, della magia e della musica. Un progetto completamente nuovo che il gruppo “We are Comics” ha realizzato con la “Mario Pardo Produzioni”, con Luca Castronovo e con i direttori artistici Eleonora La Cascia, Alfonso Di Leo e Francesco Barbata, già organizzatori di tre edizioni dello “Sciacca Comics”.

Questa fiera però, a differenza di Sciacca e di tutte quelle finora viste ad Agrigento, avrà un allestimento ed un’organizzazione completamente nuovi, come si evince dal logo inedito realizzato dall’artista Sergio Criminisi che sarà uno degli ospiti di punta della manifestazione.

A breve la locandina ufficiale dell’evento con il programma dettagliato e tutti gli ospiti.