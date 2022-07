Agrigento, furti su auto parcheggiate in centro città: caccia al ladro

Ladro solitario mette a segno tre furti sui mezzi parcheggiati nella zona del centro di Agrigento: prima sull’autovettura di un turista, poi sulla macchina di un impiegato dell’Aica, ed infine sul furgone di un corriere. Tutti in via Atenea, o nelle vicinanze del salotto cittadino.

Razzie sulle quali stanno indagando i carabinieri della stazione di Agrigento che, avrebbero già acquisito alcuni filmati di impianti di videosorveglianza pubblici e privati.

In vicolo San Pietro, gli impianti di videosorveglianza hanno immortalato il delinquente mentre svuotata un portafogli, dell’impiegato dell’Aica, rubando 350 euro, e lasciando cadere per terra l’accessorio.