Campobello di Licata, il sentimento del senso di appartenenza e dell’attaccamento alla propria terra

Il sentimento del senso di appartenenza e dell’attaccamento alla propria terra esiste e resiste ancora tra gli esseri umani.

Lo ha voluto dimostrare una ex ragazza campobellese che vive da diversi decenni in California, figlia di nostri conterranei costretti ad emigrare per disperazione negli Stati Uniti d’America.

Si tratta di Barbara Nocera Caruso, che ha voluto esaudire il desiderio nutrito insieme al marito (di origini palermitane) di portare, prima della loro dipartita, figli e nipoti nella loro terra di Sicilia.

Nonostante l’assenza del marito defunto, la sig.ra Barbara ha voluto fortemente rispettare il patto fatto col marito, e così ha deciso di festeggiare il suo 93° compleanno proprio a Campobello di Licata insieme ai suoi familiari americani più cari e i suoi parenti campobellesi.

Dopo essere stati ricevuti solennemente presso il palazzo di città dal neo sindaco Antonio Pitruzzella e dalla sua giunta, la sig.ra Barbara ha voluto riunire tutti i suoi parenti in un noto ristorante di Campobello di Licata per condividere con loro una ricca cena ma, soprattutto per rivivere con nostalgia i momenti della gioventù e per poter parlare liberamente, ad alta voce, il dialetto “campobellese”.

L’emozione di vivere a Campobello per qualche giorno insieme ai suoi, il piacere di ritrovare il suo paesino agricolo trasformatosi in città d’arte, non le ha consentito di non poter fare a meno di elogiare Campobello e i campobellesi.

A coronamento della serata, gli intervenuti hanno festeggiato il compleanno della sig.ra Barbara, condividendo una torta ricca di gusto e di sicilianità durante la consegna di un dono molto gradito alla festeggiata, una collana d’oro con un ciondolo a forma di Sicilia. Finalmente potrà indossarla e portala a testa alta in giro per la California.

A volte, questi eventi, ci inducono a riflettere sul perchè per apprezzare la propria terra bisogna starne per forza lontani.