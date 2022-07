Emanuele Farruggia è il nuovo presidente del Lions Club Agrigento Host

Nella cerimonia del passaggio della campana che si è svolta domenica 3 luglio u.s. al Verdura Resort – Rocco Forte Hotel di Sciacca, il presidente uscente Giuseppe Caramazza ha passato il testimone della presidenza del Lions Club Agrigento Host a Emanuele Farruggia.

Ringraziati i soci per la fiducia accordata e ringraziato il past presidente per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nelle numerose e importanti attività di servizio rese in favore della comunità agrigentina, il neo presidente ha comunicato ai soci gli obbiettivi che il Club dovrà perseguire nel nuovo anno sociale sotto la sua presidenza:

“Ringrazio le socie e i soci tutti per la fiducia e l’affetto che mi hanno dimostrato scegliendomi come loro presidente. Un ringraziamento speciale e sincero voglio rivolgere a Giuseppe Caramazza, che con passione, impegno, amore per il Club e la comunità, tenacia e senso di appartenenza ha reso possibili numerose e importanti attività di servizio in favore della comunità agrigentina, contribuendo al contempo ad allargare la famiglia del Lions Club Agrigento Host, che oggi vede l’ingresso di tredici nuovi soci.

Nel nuovo anno sociale, il Club che mi onoro di rappresentare dovrà continuare le sue attività di servizio seguendo il solco tracciato da Giuseppe Caramazza.

Un’attenzione particolare verrà riservata ai giovani del Leo Club Agrigento Host presieduto da Marta Castelli. Con loro porteremo avanti, così come è stato fatto nel precedente anno sociale, una stretta sinergia e una stretta collaborazione per la realizzazione di diversi services a beneficio della collettività agrigentina.

Non posso esimermi dal ricordare e rimarcare la centralità delle socie e dei soci del Club, perché vi sia, animati da uno spirito di reciproca amicizia, un sempre maggiore loro coinvolgimento nelle attività sociali del Club.

La cultura nelle sue diverse manifestazioni costituirà poi il filo conduttore di tutte le attività. E ciò lo dobbiamo ad Agrigento, la città che ci ospita, culla delle nostre antiche tradizioni e manifestazione autentica dell’arte”.

In questo nuovo anno sociale, Emanuele Farruggia sarà affiancato dal primo vice presidente Adriano Barba, dal segretario Giuseppe Castelli, dal cerimoniere Maria Di Pasquale, dal tesoriere Luigi Ruoppolo, dal censore Salvatore Bennici, dal presidente del comitato service Barbara Capucci, dal presidente del comitato soci Achille Furioso, dal coordinatore LCIF Giuseppe Mancuso e dal presidente del comitato marketing e comunicazione Carmelo Butera.

La cerimonia del passaggio della campana è stata l’occasione per accogliere all’interno del Club tredici nuovi soci: il Dott. Giuseppe Alessi, l’Avv. Daniele Antonio Calandrino, l’Arch. Luca Cosentino, il Dott. Paolo D’Amato, la Dott.ssa Maria Lucia Rita Di Grigoli, la Dott.ssa Rossana Florio, la Dott.ssa Lina Roberta Gueli, il Dott. Giuseppe Annibale Milazzo, il Dott. Calogero Rinoldo, il Sig. Giuseppe Palumbo Piccionello, il Dott. Gianni Nicolò Panarisi, l’Avv. Vincenzo Sicorello e la Dott.ssa Carlotta Vella.

Presenti alla cerimonia, oltre che diversi presidenti e segretari dei Lions Club siciliani, il past governatore Valerio Contraffatto e il presidente di zona per l’anno sociale 2021/2022 Enrico Fiorella.