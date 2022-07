Riscossione Tari, ottimi risultati operata dal Comune di Favara

L’attività di riscossione della Tari operata dal Comune di Favara continua a ottenere risultati importanti.

Nei primi sei mesi del 2022, infatti, l’ente ha incassato oltre 2.700.000 euro, con un incremento di oltre 300mila euro rispetto a quanto introitato fino a fine maggio di quest’anno e con una crescita significativa rispetto a quello che era stato incassato nel 2021.

“Si tratta – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore al Contrasto all’evasione Pierre Vaccaro – di un nuovo ottimo risultato che ci incoraggia per il futuro e che conferma la bontà della strada seguita rispetto alla normalizzazione del recupero della tassa sui rifiuti, con molti utenti che stanno regolarizzando la loro situazione passata. L’attuale trend ci fa ben sperare soprattutto perché questa situazione consentirà di stabilizzare l’attuale situazione connessa al pagamento della Tari che ha portato in questa fase inevitabilmente a difficoltà anche da parte degli uffici nello smaltire le richieste di pagamento anche risalenti agli anni passati. L’obiettivo è adesso l’ottimizzazione del servizio ma soprattutto il miglioramento del rifiuto prodotto dai cittadini. Lavoreremo sulla sensibilizzazione e sulla repressione, come abbiamo finora fatto, anche se con le serie limitazioni imposte dall’attuale carenza di personale per effettuare le azioni di controllo”.

L’amministrazione, inoltre, è al lavoro per realizzare tutte le attività necessarie a rendere più efficiente e puntuale l’attività di riscossione per evitare che si possano in futuro registrare disagi per i contribuenti.