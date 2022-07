19enne sottoposto a intervento chirurgico dopo incidente stradale

E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico dopo alcune fratture riportate ad entrambe le gambe in seguito ad uno spaventoso incidente avvenuto negli scorsi giorni nei pressi della Valle dei Templi.

L’operazione dell’equipe dei medici dell’ospedale San Giovanni di Dio è riuscita e adesso un 19enne del posto dovrà sottoporsi ad un secondo delicato intervento. Il giovane è rimasto coinvolto nell’incidente lungo via Passeggiata Archeologica.

Era a bordo di una Citroen C1 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro una Polo guidata da un pensionato. Le condizioni di quest’ultimo sono meno preoccupanti. Ad occuparsi delle indagini, per ricostruire quanto accaduto, i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.