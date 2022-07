Canicattì, 50enne derubata del portafogli ad un distributore automatico

Derubata ad un distributore automatico di via Milano, a Canicattì. Una 50enne si è fermata ad un distributore per acquistare delle patatine, e un giovane con molto facilità è riuscito a rubare il portafogli che la donna teneva dentro la borsa, per poi darsi a fuga. La vittima si è recata al Commissariato cittadino, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. Ad agire sarebbe stato un giovane di colore. All’interno dell’accessorio c’erano 85 euro, i documenti, la tessera sanitaria e alcune carte di credito. I poliziotti hanno avviato le indagini. L’area in questione sarebbe “coperta” da telecamere di videosorveglianza.