Canicattì, entra in appartamento e ruba telefonino

Si è intrufolato all’interno dell’abitazione di un pensionato settantunenne, in una residenza, al piano terra di uno stabile, di via Cappuccini, a Canicattì, e dopo avere rubato il telefono cellulare del padrone di casa, è fuggito via. L’anziano s’è accorto della presenza del ladro nell’appartamento, ma non ha potuto fare nulla per fermarlo se non recarsi dalla Polizia dove ha presentato la denuncia a carico di ignoti. Dal racconto della vittima ad agire sarebbe stato un giovane. I poliziotti come primo passaggio dell’attività investigativa hanno verificato l’eventuale presenza, nella zona, di impianti di video sorveglianza