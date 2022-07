Evade dai domiciliari e viene trovato in piazza ubriaco: denunciato 67enne

I Carabinieri di Aragona hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento,un artigiano sessantasettenne del luogo per le ipotesi di reato di evasione dai domiciliari, resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale.

L’uomo doveva trovarsi a casa per scontare la detenzione, quando i militari dell’Arma si sono recati presso l’abitazione per il controllo non lo hanno trovato in casa. E in serata, dopo alcune ricerche, è stato trovato in piazza Scifo, nel centro aragonese, in evidente stato di ubriachezza.

Alla vista dei militari dell’Arma avrebbe iniziato a pronunciare frasi ingiuriose, ed offensive nei confronti degli uomini in divisa, e si sarebbe scagliato contro uno dei carabinieri.