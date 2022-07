Rapina due vigili urbani dopo la multa, arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Modica hanno arrestato un 47enne di Scicli, con precedenti penali, accusato di aver rapinato due ispettrici della Polizia municipale.

L’uomo, che deve rispondere di rapina, lesioni personali, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, è stato accompagnato in carcere al termine dell’udienza di convalida davanti al gip di Ragusa.

Secondo quanto emerso, l’uomo, nella giornata di domenica, sarebbe stato fermato dalla pattuglia della Polizia municipale perché avrebbe infranto il codice della strada. Dopo la contestazione della multa, il 47enne si sarebbe messo all’inseguimento delle due ispettrici fino allo speronamento dell’auto di servizio avvenuto a Scicli. Avrebbe poi sbarrato loro la strada, impendendo di proseguire.

Rapinate le due ispettrici

Successivamente avrebbe preteso che le due Ispettrici della pattuglia annullassero il verbale. Al loro rifiuto e dopo diverse minacce, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente le due donne, procurandole lesioni e, riuscendo a sottrarre le chiavi della macchina di pattuglia.

Bloccato dai carabinieri

Rintracciato dai carabinieri, che erano stati avvertiti dalla sala operativa, l’uomo aveva nascosto le chiavi dell’auto di servizio nella sua abitazione dove è stato scovato. L’uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe minacciato le forze dell’ordine. denudandosi e provando più volte a scagliarsi fisicamente

“Quanto accaduto ha messo in luce, ancora una volta, l’importanza della fattiva collaborazione tra le diverse Forze di Polizia, un valore aggiunto che diventa strumento vincente a beneficio della collettività. Operare in sinergia per modulare una risposta quanto più adeguata alle esigenze del cittadino” fanno sapere dalla Compagnia dei carabinieri di Modica.