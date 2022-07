Rubate due autovetture, entrambe Fiat Punto, ad Agrigento e Canicattì

Rubate due autovetture, entrambe Fiat Punto, in poche ore ad Agrigento e Canicattì. Ad Agrigento è scomparsa l’auto di proprietà di un impiegato, cinquantasettenne, agrigentino, che l’uomo aveva lasciato posteggiata in via Dante; l’indomani mattina, al momento di recuperarla l’amara scoperta.

A Canicattì, in contrada “Fazi” un bracciante agricolo cinquantunenne ha lasciato la sua Fiat Punto parcheggiata nei pressi della sua abitazione, e al momento di riprenderla, la vettura non c’era più.

In entrambi i casi, i poliziotti della sezione Volanti della Questura, e i Carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno informato la Procura, ed avviato le indagini.