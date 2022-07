Sanità e PNRR, “Sicilia terza regione in Italia per finanziamenti”

“Nell’ambito della Missione 6 “Salute” del PNRR, oggi la Sicilia è la terza Regione italiana per allocazione dei primi 8 miliardi di euro distribuiti dal Ministero della Salute ai territori, circa 800 milioni”. Ad affermarlo, al convegno Meridiano Sanità Sicilia in corso al Castello Maniace di Siracusa, è stato Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House Ambrosetti.

Nel dettaglio delle risorse per la Sicilia, legate al Pnrr, De Molli chiarisce: “Il maggior numero di risorse sono destinate alle Case della comunità (217,0 milioni di euro), Digitalizzazione (139,9 milioni di euro) e la sicurezza degli ospedali (139,8 milioni di euro)”.

Nel corso dell’evento è stato presentato il Paper di The European House – Ambrosetti “Digital Health 2030 in cui sono riportati i numeri chiave della sanità siciliana in tema di risorse e infrastrutture fisiche e digitali.

“Va chiarito, infatti, che in questi anni -dice De Molli- l’Isola ha avviato – ed in parte completato – un profondo processo di rinnovamento investendo in edilizia sanitaria, con il recupero di alcune strutture e la realizzazione di nuovi ospedali, in tecnologie medicali, digitalizzazione del sistema e ricerca”.

Crescita di laureati

Inoltre, “tra i segnali positivi, la crescente disponibilità di capitale umano qualificato, con un incremento dei laureati STEM (negli ultimi 10 anni i laureati in medicina hanno registrato un +90% rispetto al +70% della media nazionale) e il rientro di “cervelli” siciliani” ha aggiunto De Molli.

Aumenti di contratti nella sanità

Secondo De Molli “l’investimento sul personale del SSR ha visto negli ultimi 4 anni l’assunzione con un contratto a tempo indeterminato di oltre 15.000 professionisti (tra medici, infermieri e tecnici sanitari) a cui si sono aggiunte circa 10.000 unità per far fronte all’emergenza pandemica”.