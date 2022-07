Uccise il figlio in piazza a Raffadali: momenti di tensione al processo

E’ cominciato con qualche momento di tensione, insulti, urla il processo a carico di Gaetano Rampello, 57 anni, poliziotto in servizio al reparto mobile della questura di Catania, arrestato lo scorso primo febbraio dopo aver ucciso il figlio Vincenzo Gabriele, 24 anni. Familiari stretti come la madre, la nonna della vittima ma anche il fratello dell’assassino reo confesso, prima ancora che entrasse la Corte d’Assise presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno preso di mira l’imputato con pesanti insulti quasi subito interrotti dall’intervento del pubblico ministero Elenia Manno che, coadiuvata da due carabinieri ha riportato la calma in aula.

Il processo, dopo i primi adempimenti svolti (costituzione di parte di mamma, zio e nonna della vittima è stato rinviato al prossimo 20 luglio per interrogare alcuni testi